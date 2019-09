Cade su Cervino, gravissimo

Un alpinista è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale Parini di Aosta dopo essere precipitato nella parte bassa del Cervino. L'uomo è caduto per una cinquantina di metri a quota 2.800 metri, nella zona della Croce Carrel, una zona con una traccia di sentiero, percorribile anche da escursionisti. L'allarme è stato dato dai compagni di cordata. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero.