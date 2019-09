Crack,si aggrava posizione Cannatà

Si aggrava la posizione di Francesco Cannatà, 75 anni, e dei suoi due figli Milo (42) e Vasco (46), residenti in Valle d'Aosta, indagati per bancarotta fraudolenta nell'inchiesta su cinque società operanti nel settore alimentare dichiarate fallite (tre delle quali nell'ultimo anno).



Dagli ultimi accertamenti del gruppo Aosta della guardia di finanza e' emerso un totale di quasi 69 milioni di euro di maggiore base imponibile sottratta a tassazione, nonché un'Iva relativa di poco inferiore ai 13 milioni. Sono cosi' scattate anche le contestazioni di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.



Gli importi distratti, in base alle indagini coordinate dal pm Luca Ceccanti, salgono così a 6 milioni 300 mila euro, di 4 milioni 700 mila euro trasferiti sui conti di altre società e quasi 600 mila sui conti degli amministratori.



Le società gestivano discount a Sarre, Saint-Christophe e Pont-Saint-Martin. Nell'agosto 2018 i tre erano finiti agli arresti domiciliari, poi revocati.