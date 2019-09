Camionista ubriaco al traforo Monte Bianco

Un camionista romeno di 40 anni e' stato sorpreso al traforo del Monte Bianco con un tasso alcolemico di 3,5 g/l. Il limite per i conducenti professionali e' di 0 g/l. I fatti nella serata di lunedì 16 settembre: la polizia stradale lo ha controllato dopo aver visto il veicolo, diretto in Francia, sbandare vistosamente.

Dalla cabina del camion - immatricolato in Italia - una volta aperta, fuoriusciva un forte odore di alcol. L'uomo e' stato denunciato con contestuale ritiro della patente di guida per la revoca. Rischia una ammenda da 2.000 a 9.000 euro e l'arresto da 8 mesi a un anno e sei mesi.