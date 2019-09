Giunta approva Defr 2020-2022

(ANSA) - AOSTA, 19 SET - La creazione dell'ente unico di promozione turistica, la riorganizzazione della fiscalità attraverso la manovrabilità garantita dalle norme di attuazione, la riforma dell'Amministrazione regionale: questi alcuni degli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2020-2022, approvato dalla Giunta regionale martedì scorso e reso disponibile oggi sul sito del Consiglio Valle. Tra le priorità figurano anche l'attrattività per i professionisti del settore sanitario, la riorganizzazione del welfare attraverso una misura unica di sostegno delle persone e delle famiglie in condizione di disagio socioeconomico.