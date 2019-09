Valle d'Aosta partecipa a Cheese 2019

(ANSA) - AOSTA, 17 SET - La Fontina Dop, ma non solo, rappresenterà la produzione agroalimentare della Valle d'Aosta a Cheese 2019, la fiera che si terrà a Bra (Cuneo), dal 20 al 23 settembre prossimo. Oltre a uno spazio istituzionale della Regione, in cui sarà presente la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, ci saranno anche altre imprese valdostane: Ristorante del Monte di Bierolatti Luca - Agrival, Chaco Srl, Fromagerie Haut Val d'Ayas soc.coop, Azienda agricola Bagnod Roberto, Birrificio '63 SRL e Morzenti Daniele Luigi. La partecipazione della Valle d'Aosta alla fiera Cheese 2019 si inserisce nelle attività del progetto VDA-Passport - Progetto per l'Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d'Aosta, che vede coinvolti la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Chambre valdôtaine des entreprises, finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 Fesr Valle d'Aosta.