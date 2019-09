Cade in bici, ferito ex sindaco Aosta

L'ex sindaco di Aosta Bruno Giordano è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto domenica 15 settembre. A bordo della sua bicicletta, stava percorrendo in discesa la strada che collega Pila a Gressan, quando e' caduto a terra. Ha riferito che una ruota e' finita in una crepa dell'asfalto. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, e' ricoverato in osservazione. Ha riportato alcune contusioni.