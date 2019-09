Anziani, al via campagna contro truffe

(ANSA) - AOSTA, 14 SET - Un vademecum e una serie di incontri informativi per sensibilizzare gli anziani contro le truffe.

Partirà lunedì prossimo, 16 settembre, ad Aosta la campagna 'Più sicuri insieme' promossa dal Ministero dell'Interno e realizzata in Valle d'Aosta dalle associazioni dei pensionati dei sindacati e delle organizzazioni datoriali, dalla Presidenza della Regione, in collaborazione con i carabinieri, la polizia e la guardi di finanza. Il primo appuntamento è dunque per lunedì, alle 17, nella sala Maria Ida Viglino del palazzo regionale.

L'incontro sarà trasmesso in diretta web sul sito regionale www.regione.vda.it. Interverranno tra gli altri il responsabile della sezione della polizia postale di Aosta, Antonio Genito, il comandante della Compagnia carabinieri di Aosta, Danilo D'Angelo, il dirigente della squadra mobile della Questura di Aosta, Eleonora Cognigni e il comandante del Gruppo guardia di finanza di Aosta, Francesco Caracciolo.