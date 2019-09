Valdigne comunità europea sport 2021

La Valdigne è Comunità europea dello Sport 2021. La notizia è stata anticipata ai cinque Comuni della Valle del Monte Bianco - Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex e Pré-Saint-Didier - e la conferma arriverà nei prossimi giorni da Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport). "Si tratta ora di valorizzare questo importante risultato - commenta il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, anche a nome dei colleghi - che è il frutto della sinergia e della collaborazione tra le cinque amministrazioni che hanno lavorato per un obiettivo comune, ma è soprattutto il riconoscimento del valore e della buona gestione del nostro territorio dal punto di vista dello sport, del benessere e della promozione della salute. Lo sport ancora una volta lega una comunità. Entriamo in questo modo a far parte di un network europeo, che darà visibilità ai nostri territori. Il lavoro ora si concentrerà sulla programmazione di eventi e appuntamenti che nel 2021 coinvolgano l'intero territorio".