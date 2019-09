Morto in casa, procura apre fascicolo

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo sul decesso di Valerio Zangla, quarantenne di origine siciliana e residente nel capoluogo valdostano, che ha perso la vita venerdì scorso in un alloggio del quartiere Cogne per cause ancora da definire. L'ipotesi di reato è 'morte in conseguenza di un altro reato'. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Eugenia Menichetti. Ieri si è svolta l'autopsia sul corpo dell'uomo, che non ha dato risultati certi sulla causa della morte. I risultati degli esami tossicologici si conosceranno solo tra qualche settimana: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è infatti anche l'overdose.

Sull'accaduto indaga la squadra mobile di Aosta. Zangla si trovava a casa di un amico. La polizia sta effettuando verifiche su eventuali episodi analoghi avvenuti in passato.