In città senz'auto, sport all'Arco Augusto

L'Arco di Augusto si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto il 22 settembre in occasione della Giornata europea 'In città senza la mia auto', promossa dal Comune di Aosta. Dalle 14,30 alle 18,30 istruttori e volontari di enti, federazioni e associazioni sportive scenderanno in piazza per praticare attività ludico-sportive e saranno a disposizione dei cittadini per dimostrazioni delle varie discipline: ginnastica artistica, ritmica, danza, basket, volley, tennis, arti marziali e altro. Nella stessa giornata le vie e le piazze all'interno della cinta muraria romana verranno chiuse al traffico automobilistico e saranno riservate a pedoni e ciclisti. "E' un gradito ritorno all'Arco d'Augusto - spiega l'assessore allo sport, Carlo Marzi - per un'occasione di benessere e di socializzazione. Abbiamo avuto tante richieste, per associazioni e federazioni è l'opportunità di presentarsi alla popolazione".