Carabinieri, Carlo Lecca comandante Gruppo Aosta

Il tenente colonnello Carlo Lecca è il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta. Sostituisce il colonnello Emanuele Caminada che, dopo tre anni di permanenza, è stato trasferito al Comando Legione Carabinieri 'Lombardia' di Milano.

Lecca, 51 anni, nato in Sicilia, coniugato con cinque figli, laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza con master in Diritto dell'Ambiente, proviene dal Comando Generale dell'Arma. In passato ha guidato il nucleo radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria, la Compagnia di Melito Porto Salvo e quella Reggio Calabria, la Sezione Anticrimine di Catanzaro, la Compagnia di Livorno.