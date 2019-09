Uv attacca Lega, si occupa solo di Veneto e Lombardia

"E' noto che la Lega di Salvini ha delle priorità riguardo alle autonomie, in particolare per il Veneto e la Lombardia, ma non di certo per le autonomie speciali, come ha avuto modo di dimostrare a più riprese quando era al governo. Basti ricordare le cinque leggi regionali contestate alla Valle d'Aosta o il voto contrario all'emendamento che prevedeva di introdurre un collegio uninominale per la Valle d'Aosta in occasione delle elezioni europee". E' quanto si legge in un comunicato dell'Union valdotaine in merito alla costituzione del nuovo Governo giallo-rosso. "I leghisti di 'chez nous' partono all'attacco del nuovo esecutivo e del senatore Laniéce - prosegue la nota - per la mancanza di attenzione, all'interno del programma, verso le autonomie speciali. Ancora una gaffe. Al contrario del programma del Governo precedente, dove non c'erano riferimenti, il nostro senatore ha ottenuto che l'attenzione alle autonomie speciali e alle minoranze linguistiche sia inserita nel programma di legislatura".