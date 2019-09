Torna a Cervinia Cdm snowboardcross

Per il terzo anno consecutivo Cervinia ospiterà una tappa della coppa del mondo di snowboardcross. L'appuntamento con i funamboli della spettacolare è in calendario il 20 e il 21 dicembre. "Un ritorno che conferma la validità tecnica della pista - si legge in una nota - e l'impegno del comitato organizzatore, con la massima fiducia da parte della Federazione internazionale sci. La pista 26 è inoltre considerata dagli atleti e dai tecnici uno dei più bei tracciati dell'arco alpino, tanto da diventare una seconda casa per la Nazionale Italiana che si allena con regolarità sulle piste di Breuil-Cervinia". Nella tappa di Cervinia si sfideranno i migliori 'riders' del mondo, sia in campo maschile sia femminile, tra paraboliche, salti, scalini e falsi piani.