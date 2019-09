Open day attività Mar e area megalitica

Con una serie di attività di valorizzazione rivolte al mondo scolastico proseguirà anche quest'anno l'offerta culturale al Mar-Museo Archeologico Regionale e all'Area megalitica-Parco archeologico e museo di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta. Lo comunicano gli assessorati regionali del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali e dell'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili.

I laboratori didattici per il nuovo anno scolastico 2019-2020 saranno presentati il 17 settembre al Convitto regionale Federico Chabod, dalle ore 17 alle 19, nel corso di un Open Day appositamente pensato per gli insegnanti delle scuole valdostane di ogni ordine e grado. "Durante l'incontro - si legge in una nota - sarà presentato il programma completo delle attività didattiche dei due musei e si potranno conoscere gli operatori che si occuperanno delle attività, sperimentandone alcune in prima persona e raccogliendo tutti i dettagli necessari per l'iscrizione e la partecipazione".