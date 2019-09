Musei, nuovo allestimento parrocchia S.Vincent

La Giunta regionale ha approvato il progetto relativo al nuovo allestimento del museo d'arte sacra della Chiesa parrocchiale nel comune di Saint-Vincent. E' previsto un intervento per sostituire e ampliare le attuali vetrine espositive consentendo di dare nuova luce ad alcuni dei capolavori dell'arte sacra valdostana, primo tra tutti il San Maurizio, scultura a tutto tondo del XV secolo, proveniente dalla cappella di Moron. "Si tratta di un secondo intervento, dopo quello previsto a Perloz, che si inserisce nelle nostre azioni di valorizzazione del patrimonio culturale - dichiara l'Assessore Laurent Viérin - ed ecclesiastico finalizzato all'incremento della rete dei beni culturali e ci permette di garantirne la fruizione, favorendo la partecipazione da parte di residenti e turisti al processo di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il nuovo allestimento espositivo ci consente di far diventare la parrocchia di Saint-Vincent un nuovo polo di attrazione turistica per la cittadina".