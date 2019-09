Calo produzione Cas, ipotesi solidarietà

Un calo di produzione dell'8-10% è previsto nel secondo semestre 2019 nello stabilimento di Aosta della Cogne acciai speciali (circa 1.500 tonnellate al mese). La contrazione è legata alla crisi internazionale e all'aumento del costo del nichel. L'azienda siderurgica, in un incontro con i sindacati che si è svolto nei giorni scorsi, ha annunciato l'intenzione di ricorrere agli ammortizzatori sociali - come appreso dall'ANSA da fonti sindacali - e più in dettaglio ai contratti di solidarietà: per 16 giornate fino alla fine dell'anno lo stabilimento (circa 1000 dipendenti) potrebbe restare non operativo alcuni lunedì. La prossima settimana è in calendario un nuovo incontro tra le parti.