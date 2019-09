Scuola, quasi un mln per formazione docenti

La Giunta regionale ha deliberato di impegnare oltre 990 mila euro per la formazione dei docenti. "Il nuovo Piano regionale formativo degli insegnanti - si legge in una nota - si articola su tre anni e, sulla base dell'esperienza maturata nel corso dell'offerta formativa portata avanti nel biennio 2017-2019, contempla anche un maggiore coinvolgimento delle varie istituzioni che possono singolarmente o in rete, proporre all'Amministrazione regionale progetti formativi propri". "Era necessario approvare un nuovo piano di formazione - spiega l'assessora Chantal Certan - al fine di proseguire la promozione di una pianificazione intersettoriale e condivisa tra tutti gli attori del territorio come elemento essenziale per lo sviluppo del sistema educativo regionale". Tra le novità, la riconduzione nel piano di tutte le attività realizzate con enti e università estere.