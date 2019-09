Fosson, Tor des geants gara straordinaria

Il Tor des géants, giunto alla sua decima edizione, è "una gara straordinaria che nasce da una scommessa e che l'amministrazione regionale vuole sottolineare per l'importanza che ha per tutta la Valle d'Aosta". Lo ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, durante la presentazione della gara di endurance trail.

"Grazie a tutti - ha aggiunto - quelli che rendono possibile questa vicenda, all'organizzazione, alla dottoressa Nicoletti, che non possiamo che sottolineare per le sue performance, ma grazie anche a tutti i volontari che in questi giorni accompagneranno i corridori, alle guardie forestali, ai sindaci, ai rifugi, agli alpini". L'assessore all'Ambiente, Albert Chatrian, ha ricordato la firma di sabato 7 settembre della Carta di Courmayeur, volta a "mettere in campo tutte quelle azioni per poter azzerare il più possibile i rifiuti".