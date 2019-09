Da 16/9 domande per nuovo bando Erp

Dal 16 settembre al 30 novembre per tutti i residenti in Valle d'Aosta sarà possibile inoltrare le istanze per l'accesso alle graduatorie del nuovo Bando Regionale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

Lo comunica l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale precisando che il modulo di iscrizione è disponibile presso gli uffici dell'Arer o scaricabile dal sito istituzionale (www.arervda.it).