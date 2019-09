Cas, 77 mln distribuiti a Vda nel 2018

Nel 2018 la ricchezza prodotta dalla Cogne acciai speciali distribuita sul territorio della Valle d'Aosta "ha raggiunto il suo apice, anche grazie alla crescita dei livelli occupazionali attestandosi" a "oltre 77 milioni di euro, ossia circa 615 euro per ogni residente in Valle d'Aosta".

Il dato emerge dal bilancio di sostenibilità 2018 dell'azienda siderurgica. Mediamente la Cas "ha occupato 1.076 lavoratori, il 91% dei quali a tempo indeterminato; gli infortuni sono calati del 17% e il relativo indice di frequenza del 21%, attestandosi con 15,4 punti ben al di sotto del valore nazionale di 20,8 riferito a realtà produttive analoghe". Inoltre "gli investimenti diretti e indiretti in ambito ambiente, salute e sicurezza rispetto al totale sono passati da 2.089.164 del 2017 (14% sul totale), a 3.002.842 del 2018 (22%), fino a 8.583.660 del 2019 (oltre il 30%)".