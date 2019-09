Rogo a Valsavarenche, bruciati rascard

Un incendio è divampato a Valsavarenche, in località Rovenaud. "Nelle abitazioni non c'era nessuno e quindi non ci sono persone coinvolte", spiega il sindaco, Giuseppe Dupont. Le fiamme hanno coinvolto un gruppo isolato di rascard. Sul posto operano i vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato verso le 6. Due antichi rascard sono stati distrutti dalle fiamme, che hanno coinvolto anche l'abitazione adiacente e una porzione di un altro tetto vicino. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Dopo il tramonto rimarrà un presidio dei colleghi volontari e nella mattina di venerdì 6 settembre si proseguirà con le operazioni di smassamento. Solo in seguito si potrà chiarire l'origine del rogo.