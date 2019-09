Bertschy,studio di nuovi skipass giovani

Un progetto sperimentale per incrementare la frequentazione delle stazioni sciistiche della Valle d'Aosta da parte dei giovani valdostani, riservando una particolare attenzione alle esigenze delle famiglie. E' ciò a cui sta lavorando l'assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, in collaborazione con Avif. In particolare, l'iniziativa prevede una rimodulazione del costo dello skipass regionale, un'agevolazione che possa maggiormente stimolare l'interesse per lo sci alpino, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di sci e delle istituzioni scolastiche. Un progetto "a cui lavora tutta la Giunta regionale" e con il quale "vorremmo favorire - spiega l'assessore Bertschy - la fruizione della montagna da parte dei nostri giovani anche d'inverno, praticando lo sci anche nella fascia d'età adolescenziale che è quella in cui i ragazzi si allontanano maggiormente dallo sport".