Grandes Jorasses,sindaco chiude sentieri

"Preso della nota della struttura 'Assetto idrogeologico dei bacini montani' della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativa alla previsione di un aumento del rischio relativo al crollo di una porzione di seracco proveniente dal ghiacciaio delle Grandes Jorasses in località Val Ferret", il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha emesso un'ordinanza di chiusura - "a titolo prudenziale per garantire la pubblica incolumità" - del sentiero di accesso al Rifugio Boccalatte-Piolti e dell'area sottostante il ghiacciaio Whymper delle Grandes Jorasses. "Lo scenario previsto - si legge nell'ordinanza - non prevede il coinvolgimento del fondovalle antropizzato. I trasgressori saranno puniti a norma del Codice Penale".