Frana A5, studio viabilità alternativa

"Con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino verificheremo al più presto la possibilità di realizzazione di una viabilità alternativa e utile a migliorare le procedure operative di allertamento, preallarme e allarme fino ad ora elaborate". Lo hanno dichiarato il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, e l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, al termine di un incontro con il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, per definire un percorso operativo per la messa in sicurezza del fenomeno franoso ubicato in località Chiappetti nel comune di Quincinetto.

"E' stata una riunione utile e costruttiva - proseguono - ed è stato finalmente costituito un tavolo di lavoro che coordinerà le azioni. Un ulteriore passo in avanti ottenuto anche grazie al ruolo della Valle d'Aosta che ha chiesto, in tempi brevi, la realizzazione dello studio per avviare in breve tempo i lavori.

Il tavolo di lavoro si aggiornerà nuovamente ad inizio ottobre".