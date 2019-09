A Cervinia stagione sci apre 26 ottobre

Apriranno il 26 ottobre gli impianti sciistici a Cervinia per la stagione invernale 2019/2020. Il comprensorio del "Cervino Ski Paradise" - che inaugura la stagione dello sci sull'arco alpino - resterà in funzione tutti i giorni fino al 3 maggio 2020.

"Grazie alla quote elevate e al ghiacciaio di Plateau Rosà - sottolineano alla Cervino spa, società che gestisce gli impianti - la nota località valdostana ai piedi del Cervino sarà la prima stazione in Valle d'Aosta a riaprire allo sci per offrire emozioni senza limiti". Il costo del giornaliero varia da 43,50 a 45,50 euro in bassa stagione ed è di 48,50 euro in alta stagione (vacanze di Natale e dal primo febbraio all'8 marzo).

Con l'estensione per Zermatt il prezzo va da 63 a 67 euro.

Per quanto riguarda le altre principali stazioni valdostane Valtournenche (31,50-33,50 euro) e Monterosa (43-50) apriranno il 23 novembre mentre Pila (41-46), La Thuile (42-46) e Courmayeur (50-55) il 30 novembre.