Golf, campioni in gara a Cervino Open

A 2.050 metri di quota, in uno dei campi più alti d'Europa, torna l'appuntamento con il Cervino Open, gara di golf che fa parte dell'Italian Pro Tour Banca Generali Private. Giunto alla quinta edizione, il torneo è in calendario anche nell'Alps Tour e si svolgerà dal 5 al 7 settembre al Breuil. A difendere il titolo sarà il dilettante Giacomo Fortini, lo scorso anno capace di superare i professionisti.

In gara 132 concorrenti (67 italiani), in rappresentanza di 13 nazioni "per un field - si legge nella presentazione - che promette alta qualità tecnica e spettacolo per la presenza di 15 tra i primi venti classificati nell'ordine di merito e sei vincitori stagionali". Il Cervino Open si svolgerà sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati, i pari merito ai 40/o posto e i dilettanti che rientreranno nel punteggio di qualifica. In palio 40.000 euro con prima moneta di 5.800 euro.