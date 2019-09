Spaccio di droga ad Aosta, due arresti

Gli aostani Nunzio Bisci, di 46 anni, e Giuseppe Abate (54) sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Aosta diretto dal tenente colonnello Riccardo Scuderi. Sono finiti nei giorni scorsi ai domiciliari su ordinanza del gip del tribunale di Aosta Paolo De Paola, chiesta dal pm Luca Ceccanti.

I fatti risalgono al periodo tra marzo e aprile 2018. In base alle indagini i due si sono resi responsabili, in oltre dieci incontri avvenuti perlopiù ad Aosta, di cessione di stupefacenti. Le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente circa 26 grammi di cocaina e 405 grammi di marijuana.