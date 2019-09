Con un vogatore sul Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 2 SET - Un ex membro dei Royal marines britannici ha portato sul Monte Bianco un vogatore da 26 chili per un'iniziativa di beneficenza a favore di due associazioni di militari e il sindaco di St-Gervais (Francia) ha protestato scrivendo al presidente della Repubblica Macron. Jean-Marc Peillex vuole un regolamento "per sanzionare severamente tutte le stravaganze" e riportare "la pace sul Monte Bianco". Sabato scorso l'ex militare, Matthew Disney, - riporta la stampa francese - esausto, ha abbandonato il vogatore a 4.362 metri, al bivacco capanna Vallot. Voleva esercitarsi una volta in cima, come già fatto sulle tre più alte vette britanniche. Portarlo a valle costerà 1.800 euro, "invierò la fattura all'ambasciata britannica", annuncia Peillex. Il sindaco scrive che nelle stesse ore un alpinista tedesco ha messo "in pericolo la vita" di un cane San Bernardo, portandolo verso la vetta nonostante la promessa di lasciarlo al rifugio di Tete Rousse. L'animale è rientrato vivo il giorno dopo "con le zampe insanguinate".