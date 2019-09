Baccega, disegno legge su attrattività sanità

"Stiamo lavorando ad un disegno di legge per portare l'Usl della Valle d'Aosta e l'intero sistema sanitario valdostano a essere maggiormente attrattivo. E' un progetto su cui contiamo molto". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, intervenendo alla presentazione dei nuovi direttori delle Strutture di Cardiologia e Nefrologia dell'Usl della Valle d'Aosta. A tal proposito l'assessore ha osservato che "procede con precisione il percorso intrapreso con i concorsi (in totale 18 posti) per rafforzare le situazioni di criticità, tutte le strutture si sono fatte carico delle problematiche".