Precipitò su M.Bianco,morta guida alpina

E' morto la notte scorsa all'ospedale di Ginevra Gianfranco Sappa, di 60 anni, guida alpina residente a Morgex. Lo ha comunicato la Società delle guide alpine di Courmayeur. L'8 agosto scorso era precipitato per circa 150 metri mentre scendeva dall'Aiguille de Marbrées, a 3.500 metri di quota. Nell'incidente aveva perso la vita la compagna di Sappa, Giuditta Parisi, di 47 anni, di Montalcino (Siena). Nella caduta la guida alpina aveva riportato un grave politrauma ed era stata trasportata all'ospedale di Ginevra in condizioni disperate.

Cordoglio Regione, Consiglio Valle e Comune Courmayeur - Cordoglio per la morte di Gianfranco Sappa è stato espresso dalla Regione Valle d'Aosta, dal Consiglio Valle e dal Comune di Courmayeur. "Il Governo regionale - si legge in una nota - si stringe alla famiglia di Sappa e rinnova la propria vicinanza alla Società delle guide di Courmayeur e a tutto il mondo della montagna e del soccorso alpino". "Siamo molto toccati dalla morte della Guida alpina di Courmayeur - dichiara la Presidente dell'Assemblea valdostana, Emily Rini - a distanza di quasi un mese dall'incidente sul massiccio del Monte Bianco. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e la nostra sentita vicinanza alla famiglia e alla Società delle Guide. È un giorno triste per la Valle d'Aosta, che perde un professionista e un appassionato della montagna". "Oltre che un amico - aggiunge il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi - Gianfranco Sappa è stato un grande professionista della montagna, guida alpina e maestro di mountain Bike. La comunità valdostana e la Società della Guide alpine perdono un grande uomo che ha dedicato la propria vita al territorio e alla sua scoperta, accompagnando sulle cime più belle della nostra Valle e lungo i percorsi e sentieri delle nostre montagne, tanti appassionati e turisti. L'Amministrazione comunale è vicina alla sua famiglia e all'intera Società delle Guide Alpine che perde, purtroppo, un amico e un collega apprezzato e amato da tutti".