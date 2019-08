Nuove rilevazioni disturbi apprendimento

La Giunta regionale ha approvato la delibera che determina nuove indicazioni per la rilevazione precoce di difficoltà di apprendimento nella scuola dell'infanzia (ultimo anno) e nel primo anno della scuola primaria. Le linee guida saranno introdotte a partire dall'anno scolastico 2019/2020. "Le nuove indicazioni - spiega l'assessora all'Istruzione Chantal Certan - sono emerse a seguito del lavoro svolto dal Comitato scientifico sui Disturbi specifici di apprendimento, che ha realizzato azioni di monitoraggio relative all'applicazione di queste linee guida, che hanno registrato una risposta corale e partecipativa delle istituzioni scolastiche, sia attraverso questionari on line sia ai due incontri in presenza. Il documento che abbiamo approvato rappresenta l'esito di un lavoro sinergico e costruttivo che ha coinvolto negli anni numerosi insegnanti".