Montagna, spagnolo Pau Capell vince Utmb

Con il tempo di 20 ore, 19 minuti e 7 secondi lo spagnolo Pau Capell ha vinto l'edizione 2019 dell'Ultra trail del Monte Bianco, corsa in montagna di 170 chilometri con 10.000 metri di dislivello positivo. E' giunto sul traguardo di Chamonix con 48 minuti di vantaggio rispetto al francese Xavier Thevenard, terzo il neozelandese Scott Hawker in ritardo di un'ora e 30 minuti. In campo femminile è in testa la statunitense Courtney Dauwalter, davanti alla svedese Kristin Berglund e alla britannica Beth Pascall. Tra gli italiani da registrare i ritiri di Francesca Canepa (vincitrice nel 2018) e di Franco Collé.