Vda Events, nuova App in tre lingue

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - Valle d'Aosta Events è la nuova App in tre lingue dell'assessorato regionale al Turismo. Gratuita e disponibile da oggi, venerdì 30 agosto, sugli store di Apple (fra pochi giorni arriverà anche su Google) è "di semplice lettura, immediata, ci si arriva in tre clic e fruibile da tutti", ha detto l'assessore Laurent Viérin nel presentarla. "E' uno strumento che ci permette di attingere al nostro ampio data base per comunicare in tempo reale gli eventi ma non solo. La App dispone anche di servizi quali le notifiche push per ricordare cambi di orari e location, le survey per misurare il gradimento degli eventi e la prenotazione e l'acquisto degli eventi", ha aggiunto Gabriella Morelli dell'Office du Tourisme. Ha una sezione dedicata all'offerta per i bambini: animazioni, laboratori e attività didattiche, è sviluppata e gestita dall'Office régional du Tourisme e dalla società Laser group di Aosta.