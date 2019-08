Tre giorni dedicati all'agricoltura

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - Si chiama Ruralité et Agriculture il pacchetto di eventi dedicato alla ruralità e alla tipicità dei prodotti del territorio valdostano in calendario dal 13 al 15 settembre in varie località della Valle d'Aosta. "Rappresentano altrettante occasioni di conoscere al meglio la tradizione agro-pastorale valdostana e possono diventare motore di sviluppo per il mondo rurale", ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura e Turismo, Laurent Viérin, presentando il calendario delle manifestazioni. Il debutto è a Cogne dove, il 13 settembre, si terrà il convegno 'Fontina Dop. Disciplinari di produzione e valorizzazione dei formaggi Dop: le esperienze italiana e francese', organizzato dal Consorzio produttori latte e fontina.

I riflettori si accendono su Valgrisenche il 14 e 15 settembre per Mo'delaine, il primo festival della lana.