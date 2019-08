Guida sotto effetto hashish, denunciato

La polizia stradale di Aosta ha denunciato a piede libero per guida sotto l'influenza di stupefacenti un aostano di 52 anni. Verso le 2 della notte scorsa l'uomo, al volante di un'auto, è stato fermato per un controllo lungo la strada statale 26, a Saint-Christophe.



"Evidenziava sintomi di ebbrezza alcolica", fa sapere la questura. Portato in ospedale ad Aosta, "è stato sottoposto ad accertamenti sui liquidi biologici ed ematici finalizzati alla ricerca di tracce di sostanze stupefacenti ed alcoliche, che hanno confermato l'abuso di sostanze e la positività ai cannabinoidi".



A bordo del veicolo, inoltre, gli agenti hanno trovato un pacchetto di sigarette contenente 19 grammi di hashish. All'uomo è stata ritirata la patente ai fini della sospensione ed è stata sequestrata l'auto.