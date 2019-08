A Gressan campeggio giovani vigili fuoco

(ANSA) - AOSTA, 29 AGO - I circa 144 ragazzi che aderiscono in Valle d'Aosta ai Gruppi giovanili del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari saranno da domani, venerdì 30 agosto, a domenica primo settembre nell'area verde Les Iles di Gressan per il primo campeggio regionale. L'obiettivo dell'iniziativa è "avvicinare i giovani al mondo dei pompieri e, più in generale, sviluppare in loro un senso di volontariato, mutuo soccorso, solidarietà, e renderli, perciò, cittadini attivi", spiegano gli organizzatori. I partecipanti hanno dai 12 ai 17 anni; i gruppi attivi sono a Issogne, Valtournenche, Cogne, Pré-Saint-Didier, La Salle, nell'UdC Mont-Emilius e ad Arnad. Sarà presente una delegazione di allievi vigili del fuoco del Trentino.