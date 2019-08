Scontro a Morgex, ciclista ferito

Un ciclista è rimasto ferito a seguito di uno scontro avvenuto a Morgex. L'incidente si è verificato sulla strada statale 26. Secondo una prima ricostruzione, c'è stato uno scontro tra la bicicletta e un veicolo parcheggiato a bordo strada. Sul posto è giunto l'elisoccorso e il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini, dove le sue condizioni sono in fase di diagnostica.



Il ferito, un torinese di 39 anni, è arrivato cosciente in ospedale.

In base a quanto accertato dai carabinieri, l'uomo ha urtato un veicolo fermo, cadendo poi a terra. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco.