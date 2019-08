Oltre 5.000 visitatori Chateau Vallaise

(ANSA) - AOSTA, 27 AGO - Sono stati più di 5 mila i visitatori del cantiere evento organizzato al Chateau Vallaise di Arnad. Concluso domenica scorsa 25 agosto, l'iniziativa si è svolta per otto giorni, nell'ambito della rassegna culturale Chateaux Ouverts. Attraverso visite guidate gratuite è stato possibile percorrere alcune delle sale della raffinata dimora signorile, ammirare i ricchi cicli pittorici barocchi che ne rivestono le pareti e conoscere la storia della famiglia nobiliare che vi abitò per ben sei secoli. Le visite hanno fatto registrare una media giornaliera di circa 600 visitatori. Il picco si è registrato domenica 25 agosto con mille presenze, durante la Festa del Lardo.

"La Restituton di Chateau Vallaise - spiega l'assessore ai beni culturali Laurent Viérin - è un percorso che non ha interessato solo l'acquisizione e la tutela, ma anche la sua conservazione e con la logica dei cantieri-evento permettiamo così alla comunità e ai turisti di beneficiare di tale opportunità".