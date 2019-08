Al via star Party Saint-Barthelemy

(ANSA) - AOSTA, 27 AGO - La comunità astronomica italiana si dà appuntamento a Saint-Barthélemy (Nus) per la 28/a edizione dello Star Party. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre prossimi sono in programma osservazioni, visite all'osservatorio astronomico, seminari e attività di astrofotografia, ma anche attività collaterali come un mercatino enogastronomico. Il vallone di Saint-Barthélemy è tra i siti con meno inquinamento luminoso dell'Italia settentrionale, grazie alle montagne che schermano le luci di Aosta, Torino e Milano, pur lasciando libera gran parte della volta celeste. Durante lo Star Party il Comune spegnerà l'illuminazione pubblica. L'inizitiva è patrocinata, tra gli altri, dall'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.