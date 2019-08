Confcommercio,in 25 mila per feste Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 AGO - Si è chiuso con 25 mila presenze il fine settimana caratterizzato ad Aosta dalla festa dei commercianti di viale Conte Crotti (venerdì 23 agosto) e, il giorno seguente, da Commercianti in festa, Festival degli artisti di strada e Serata rossonera. Lo fa sapere Confcommercio, che conta inoltre 200 locali aderenti, 25 punti musica, 30 addetti alla security, 700 cuscini utilizzati per l'evento della battaglia, 10 mila bicchieri e cannucce bio consumati e 40 artisti di strada. E' stata "la settima edizione di una manifestazione che consolida il proprio successo in virtù di uno sforzo creato dalla sinergia tra enti pubblici e privati". Inoltre "memorabile rimarrà l'esperienza della 'battaglia dei cuscini' inserita nel contesto della Festa di piazza Roncas e via Martinet'", sottolinea l'organizzazione dei commercianti, ricordando "l'imprescindibile collaborazione con Chambre valdotaine, Comune di Aosta e Regione".