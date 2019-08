Chatrian, pronto disegno di legge su lupo

Nella sua prossima seduta la Giunta regionale esaminerà un disegno di legge sulla presenza del lupo in Valle d'Aosta. Lo ha anticipato oggi l'assessore all'ambiente, Albert Chatrian. L'obiettivo è "mettere in campo altre azioni - spiega - volte a tracciare gli interventi che possono essere attuati per conoscere, rispettare e imparare a convivere con questa specie che riveste una rilevanza conflittuale nel panorama faunistico europeo". ""Non abbiamo mai sottovalutato la questione - ha ribadito Chatrian - e non ci siamo mai sottratti al dibattito su un argomento che è al centro dell'attenzione in tutto l'arco alpino". Secondo l'assessore "il Corpo forestale è attivo e risponde a chiamate e segnalazioni e che il mondo agricolo non è lasciato solo".