Rete Civica, da Lega solo demagogia

"Dai comportamenti della Lega emerge un atteggiamento che non rispetta le istituzioni democratiche, che non evidenzia consapevolezza nei confronti dei problemi da affrontare, che si caratterizza per proposte demagogiche e atteggiamenti inaccettabili". Lo scrive, in una nota, Rete civica, commentando la crisi di Governo aperta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La richiesta di 'pieni poteri', l'insofferenza per il dissenso, le ombre sui rapporti internazionali, le politiche disumane sui migranti, la mancanza di senso dello Stato e di laicità - si legge - sono la cronaca estiva di una azione politica preoccupante e scorretta". Rete Civica esprime "un giudizio fortemente negativo su tali comportamenti" e ritiene che "da parte delle forze democratiche, europeiste, ambientaliste e autonomiste ci debba essere una azione comune per contrastarli efficacemente, sia a livello nazionale che regionale".