Piano concorsi per Regione e Enti locali

La Giunta regionale ha approvato il piano delle procedure concorsuali per la copertura dei posti dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico per il triennio 2019/2021. E' stato deciso di procedere all'approvazione del Piano tenuto conto "dell'urgenza di avviare un nuovo ciclo di programmazione dato che l'ultimo risale all'agosto 2017 ed è stato esaurito" e "dell'accelerazione del fenomeno del turn-over nell'ambito del pubblico impiego determinatosi per effetto delle anticipazioni derivati dalla Quota 100". Anche alla luce del parere del Cpel saranno adottate adeguate misure operative al fine di accelerare l'attuazione del Piano, che prevede la messa a concorso di 263 posti nel triennio, di cui 94 nel 2019 (19 Regione-75 Comparto unico e enti locali), 56 nel 2020 (31-25), 113 nel 2021 (98-15).