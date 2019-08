Fosson, spero Governo che rispetti autonomie

"Speriamo che si faccia un Governo e che sia un Governo che rispetti le autonomie". E' l'auspicio espresso dal Presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, in merito alla crisi politica nazionale. "E' una situazione - ha aggiunto - di non semplice soluzione. Siamo preoccupati perchè l'interruzione della legislatura comporta una fase di stallo e di non risposte per i nostri progetti". Inoltre - ha concluso - "sono rattristato perchè alle consultazioni dal Capo dello Stato non si presenta più una delegazione di parlamentari valdostani, il bene della Valle d'Aosta è superiore alle appartenenze politiche".