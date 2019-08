Accordo tra Univda e ateneo Zaragoza

E' stato siglato l'accordo bilaterale tra l'Università della Valle d'Aosta e la spagnola Universidad de Zaragoza per la realizzazione di un doppio diploma di laurea valido in Italia e in Spagna. L'intesa riguarda il corso di laurea di Scienze politiche e delle relazioni internazionali e prevede la possibilità di conseguire, oltre alla laurea triennale italiana, anche la laurea quadriennale spagnola in Gestión y Administración Pública.

Il corso di laurea si articolerà in 4 anni accademici, il terzo dei quali da svolgersi presso l'Universidad de Zaragoza.

Analogamente, gli iscritti dell'università spagnola svolgeranno il terzo anno ad Aosta. La frequenza dell'anno in Spagna sarà possibile dall'anno accademico 2020/2021 e quindi già per gli studenti iscritti a partire dall'anno accademico 2018-2019. "Il doppio diploma spagnolo - si legge in una nota - arricchisce ulteriormente le possibilità di studio all'estero e si affianca al già attivo accordo di doppio diploma con l'Université Savoie Mont Blanc".