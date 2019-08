Ok assunzione 10 operai forestali in Vda

E' stato formalizzato il provvedimento che definisce posti, profili e relativi livelli lavorativi necessari per l'avvio delle selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione di 10 operai forestali a tempo indeterminato in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato l'assessorato regionale all'Ambiente. In particolare, il provvedimento determina la pubblicazione, che avverrà nei prossimi giorni, dei bandi per l'assunzione a tempo indeterminato di un meccanico, un autista, un addetto al centro recupero animali selvatici, tre boscaioli, un vivaista, un muratore, un fabbro e un magazziniere. "Prosegue il percorso avviato - sottolinea l'Assessore Albert Chatrian - per recuperare la fondamentale e importante attività di manutenzione del nostro patrimonio forestale. Una necessità spesso evocata che trova una concreta realizzazione e avrà riflessi positivi sul versante occupazionale". "La manutenzione dei nostri boschi - conclude - costituisce la 'conditio sine qua non' per rilanciare tutte le attività legate al territorio".