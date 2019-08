Rosset, fare rete e digitalizzare

"Digitalizzazione e rete d'impresa: sono questi gli strumenti necessari per rilanciare l'imprenditoria di qualità in Valle d'Aosta". Lo ha detto oggi a Sanremo Nicola Rosset, presidente della Camera valdostana-Chambre valdôtaine. "La Valle d'Aosta ha 12.500 imprese, il 96% delle quali ha meno di nove operatori. Dunque, ciò che nel resto d'Italia è piccolo, da noi è micro.

Nell'ottica di rilancio della produttività - ha detto Rosset -, stiamo cercando di valutare il sostegno alle aziende che già esistono, oltre che alle nuove, favorendo due temi fondamentali: la digitalizzazione e la creazione di una rete di impresa, perché imprese con due o tre addetti devono poter partecipare attraverso aziende similari o anche di altri settori alla riduzione dei costi come possono essere logistica o trasporti.

La montagna ha una capacità produttiva numericamente scarsa, ma una grande valenza di produzione di qualità".