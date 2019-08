Sole 24 ore, Vda top per offerta culturale

La Valle d'Aosta è al top in Italia per l'offerta culturale. Lo rivela un'indagine del Sole 24 ore che fotografa il benessere degli italiani nelle 107 province attraverso 12 indicatori che rilevano l'attrattività turistica, i servizi per lo svago e l'offerta culturale. "Grande soddisfazione per i risultati ottenuti frutto di anni di investimenti" è espressa dall'assessore regionale Laurent Viérin, "a dimostrazione che fare rete, lavorare con una strategia e valorizzare i nostri beni culturali porta risultati".