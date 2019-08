Plastica nella neve da Alpi all'Artico

(ANSA) - AOSTA, 16 AGO - Dalle Alpi al circolo polare artico, passando per l'Europa continentale, i fiocchi di neve che cadono a terra contengono minuscole particelle di plastica.

Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista americana Science Advances, in cui gli autori lanciano l'allarme: visto il "significativo inquinamento atmosferico" c'è "urgente necessità di ricerche sugli effetti sulla salute umana e animale concentrandosi sulle microplastiche trasportate dall'aria".

Emerge che le concentrazioni nella neve al Polo nord (stretto di Fram, al largo della Groenlandia, e isole Svalbard), lontano dai grandi centri, sono più basse rispetto a quelle delle Alpi (monte Tschuggen e Davos in Svizzera e Alpi bavaresi in Germania) e del nord della Germania (Brema e isola di Helgoland). "Nelle aree abitate - si legge - è una pratica comune rimuovere la neve dalle strade e portarla via. I nostri risultati indicano che questi luoghi andrebbero scelti con saggezza per evitare contaminazioni di aree sensibili".