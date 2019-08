Fosson, rendiamo omaggio a nostre guide alpine

"Anche quest'anno, in occasione del 15 agosto, è importante celebrare e ricordare la professione e la professionalità delle Guide alpine valdostane, che operano in un ambiente tanto difficile quanto affascinante e che sprimono al meglio la cultura della montagna, affrontando quotidianamente anche i nuovi rischi legati ai cambiamenti climatici. Le nostre guide sono gli ambasciatori del nostro ambiente alpino e attraverso il loro impegno e la loro esperienza portano la Valle d'Aosta nel mondo. A loro quindi va il riconoscimento di tutta la comunità valdostana". E' quanto dichiara il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, in occasione della Festa delle guide, esprimendo anche "profondo cordoglio" e "vicinanza" alle famiglie delle guide coinvolte nei recenti incidenti.